Sport.quotidiano.net - Genoa-Napoli, probabili formazioni e orari tv. Buongiorno ko: c'è Juan Jesus

, 20 dicembre 2024 - Dopo la doppia tempesta chiamata Lazio, per ilè arrivato l'arcobaleno Udinese, la classica vittoria balsamica utile a spazzare via tutte le nubi del recente passato. Infatti, la settimana per gli azzurri è stata serena, al netto della pessima notizia arrivata dall'infermeria che riguarda Alessandro, che ne avrà per diverse settimane. Come se non bastasse, all'orizzonte c'è la seconda trasferta di fila: sabato 21 dicembre alle 18 l'appuntamento è al Ferraris per sfidare il, un match presentato da Antonio Conte in una conferenza stampa che stavolta non è durata solo una manciata di minuti. Le(4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.