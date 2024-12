.com - Basket B nazionale / Penultima dell’anno solare, per Fabriano e Jesi un turno casalingo

I cartai ospiteranmo la Gema Montecatini con in squadra l’ex Alberto Bedin, i leoncelli il Caserta allenata dall’ex Damiano CagnazzoVALLESINA, 20 dicembre 2024 –garadel Girone d’andata.E’ bene ricordare che il girone di ritorno non avrà la stessa seguenza di quello d’andata e dopo il derby di, ospite, del 5 gennaio 2025 le due squadre riprenderanno in casa con Salerno () e sempre in casa contro Livorno (). QUIDopo l’ottima prestazione coronata dal successo contro la Luiss Roma, la Ristopro Janusdisputa la seconda partita consecutiva al PalaChemiba domenica alle 18 contro la Gema Montecatini. I toscani da inizio stagione sono nelle zone alte di classifica al secondo posto alle spalle dell’imbattuta Roseto.