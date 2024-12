Tpi.it - John Elkann: “Nostra madre ci picchiava. Lapo subiva più di tutti”

torna ad accusare laMargherita Agnelli di violenze fisiche e psicologiche nei confronti suoi e dei suoi fratellie Ginevra. L’amministratore delegato della holding di famiglia Exor – che controlla un impero da 40 miliardi di euro che va da Stellantis al Gruppo Gedi passando per Ferrari, la Juventus e le calzature Christian Louboutin – ne parla in una lunga intervista al magazine francese Le Point.definisce launa “persona naturalmente violenta, piena di risentimento”: “Denigrava nostro padre”, dice. “Il dialogo è impossibile con lei. Di fronte a questa incapacità, sfociava nella violenza, verbale o fisica”.Tra Margherita Agnelli e i tre figli avuti da Alainè in atto da tempo una battaglia legale sull’eredità di Marella Agnelli, moglie di Gianni,di Margherita e nonna die Ginevra.