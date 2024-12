Lanazione.it - Famiglia sterminata, il babbo e i bimbi trovati sul divano. La compagna a terra. Chi sono le vittime

Firenze, 20 dicembre 2024 – Una macchia nera, mortale, tragica, in mezzo al polmone verde attorno a Firenze. Colpita a distanza ravvicinata da un’altra tragedia dopo quella al deposito Eni di Calenzano. Stavolta consumatasi in una villetta di pregio alle porte della città, in via San Felice a Ema.laRacheli.tre morti in casa dalla squadra di vigili del fuoco guidata dall’ispettore Giuliano Dambello intervenuta sul posto nel primo pomeriggio di ieri, tra le 14 e le 15, dopo la segnalazione girata dal dispatch del 118. Il civico 33 ospita una villetta residenziale da due unità abitative, recentemente ristrutturata, pare. Dirimpettaie, confinanti e separate da un muro portante, stando alle immagini dall’alto. Firenze,uccisa dal monossido: ecco dove è avvenuta la tragedia Una scena straziante si palesa all’ingresso dei vigili del fuoco nell’abitazione: sul, tre corpi di cui due senza vita.