Ilrestodelcarlino.it - Comune di Recanati: continua la battaglia legale con l'ex comandante Fontanella

Ildisi trova al centro di una vicendainiziata quasi tre decenni fa con un ricorso al Tar Marche nel 1995 da parte dell’exdella polizia municipale, Giancarlo, presentato contro il suo vecchio datore di lavoro, ilappunto, che nel lontano 1995, approvando la dotazione organica del personale comunale, lo inquadrò all’ottava qualifica e non a quella di dirigente. Il dipendente (in pensione dal 2002) si rivolse al Tar che nel 2003, gli diede ragione e il, che nel frattempo era ricorso al Consiglio di Stato, fu costretto a pagargli la differenza stipendiale: più di 22 mila euro oltre agli interessi legali maturati. Passano nove anni e si pronuncia il Consiglio di Stato che capovolge la sentenza dando torto al dipendente e ragione all’Amministrazione: fu, quindi, annullato l’inquadramento contrattuale superiore del ricorrente confermando la necessità di restituzione delle somme percepite come differenziale stipendiale.