Ticket ai fragili. Ma scadono tutti il 31 dicembre

ai dipendenti del Comune di Milano con problemi alimentari sono stati consegnati dopo un braccio di ferro e, quando li hanno ricevuti, hanno fatto un’amara scoperta:il prossimo 31e quindi, per evitare di perderli, vannospesi nell’arco di una manciata di giorni. Una beffa denunciata da Giovanni Molisse, segretario della Fp Cgil di Milano, nell’ambito della lunga battaglia per il "diritto al pasto" di chi soffre di problemi o intolleranze alimentari. "L’impegno preso dal Comune di Milano, davanti agli assessori al bilancio e al personale, per le oltre 300 lavoratrici e lavoratori con problemi alimentari, era la consegna di unda 7 euro cumulabile al fine di consentire di poter acquistare il cibo in posti idonei alle loro esigenze alimentari", spiega Molisse.