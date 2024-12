Bergamonews.it - “Riforestazione”, un’opportunità per la Val Seriana: il patrimonio naturale diventa motore di sviluppo

Leggi su Bergamonews.it

Val. Martedì 17 dicembre Fondazione Cariplo ha deliberato un contributo di 1,6 milioni di euro per la realizzazione della Strategia di Transizione Climatica (Stc) “” in Val. Promossa dalla Comunità Montana Vallein partenariato con il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche, dell’Università degli Studi di Milano-Unimont e della Cooperativa Sociale Eliante, la strategia mira a rafforzare la resilienza del territorio ai cambiamenti climatici, con un investimento complessivo di oltre 2,5 milioni di euro“” assume un ruolo cruciale per il futuro ambientale, sociale ed economico della Val. Al centro del progetto vi è una nuova governance delle risorse forestali che coniuga la valorizzazione e tutela delcon interventi mirati per mitigare i cambiamenti climatici e rafforzare le capacità di adattamento del territorio.