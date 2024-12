Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo e Ministero dell'Interno: accordo per valorizzare il patrimonio delle chiese italiane

ha firmato a Roma, presso il, un protocollo di collaborazione con il dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Il gruppo guidato da Carlo Messina metterà a disposizione la sua esperienza per realizzare un moo di misurazione utile a valutare a valore di mercato (fair value) opere d'arte, beni archivistici e librari di 862di proprietà del Fondo Edifici di Culto (Fec) operante presso il dipartimento. Si tratta di undiffuso su tutto il territorio italiano disponibile alla fruizione di praticanti il culto e di turisti e oggetto di prestiti a istituzioni culturali nazionali e internazionali. Lo studio, condotto da Guido Guerzoni (Università Bocconi) analizzerà anche possibili modalità di valorizzazione in termini gestionali e ricadute economiche e organizzative.