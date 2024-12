F1 Liam Lawson gareggerà in Red Bull nel 2025

Leggi su Sportface.it

All’indomani dell’addio di Sergio Perez, Redha ufficializzato il pilota che lo sostituirà per quanto riguarda il Mondialedi Formula 1. A prendere il posto del messicano sarà, pilota neozelandese classe 2002 che nel finale dell’ultima stagione ha ben figurato in RB. Sarà dunqueil prossimo compagno di Max Verstappen e non Yuki Tsunoda.Il comunicato del teamOracle RedRacing è lieta di confermarecome compagno di squadra di Max Verstappen per il Campionato del Mondo FIA di Formula 1, completando il suo roster di piloti., originario della Nuova Zelanda, è entrato a far parte del RedJunior Programme nel 2019 e, dopo diversi successi nella formula junior, ha fatto il suo debutto in Formula Uno con la Scuderia AlphaTauri al Gran Premio d’Olanda 2023, al posto dell’infortunato Daniel Ricciardo.