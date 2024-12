Lettera43.it - Mara Sattei come Mahmood: «Non ci sarò a Capodanno, scorretto non far cantare Tony Effe»

Ancheha fatto un passo indietro e non canterà al concerto didi Roma. La decisione della cantante è arrivata poche ore dopo l’attacco diall’amministrazione guidata da Roberto Gualtieri, che ha scelto di escluderedopo le critiche per i testi considerati misogini del trapper.ha scritto su Instagram: «Date le decisioni prese in merito aldi Roma, anch’io non prenderò parte all’evento. Non trovo corretto impedire a un artista di esibirsi, privandolo della sua libertà di espressione». La cantante era l’ultima rimasta dell’intera lineup presentata nelle scorse settimane.La story di(Instagram).Articolo completo:: «Non cinon far» dal blog Lettera43