Movieplayer.it - Dear Santa, la recensione: Jack Black in un film che vorrebbe essere anti-natalizio (senza riuscirci)

Leggi su Movieplayer.it

La commedia delle feste di Paramount+ dovrebbe ribaltare gli stereotipi e i cliché dei Xmas movie, e invece cade dentro al camino addobbato con tutte le scarpe. Anzi, con tutti gli scarponi. In streaming. Se sei una piattaforma streaming e non hai undelle festività devi immediatamente recuperare. Quindi, anche Paramount+ entra nel club conche unisce dave dietro la macchina da presa alcuni dei talenti comici americani più irriverenti: i fratelli Peter e Bobby Farrelly, famosi per aver diretto cult come Tutti pazzi per Mary e Scemo e più scemo e, che ha già collaborato con loro in varie occasioni. In questo caso Bobby viaggia in solitaria per la seconda volta in cabina di regia, pur co-adiuvato alla sceneggiatura proprio dal fratello e da. Il risultato? .