Allarme Meyer di Firenze | Troppi bambini ustionati per impacchi e vapori

di: “perdi, l’ospedale pediatrico toscano evidenzia che negli ultimi mesi, presso il Centro ustioni AOUIrccs, “si è osservato un preoccupante aumento dei casi di ustioni gravi causate da fomentazioni. Si tratta di una pratica tradizionale che prevede l’applicazione dicaldi oda acqua bollente su varie parti del corpo per alleviare disturbi respiratori, muscolari o infiammatori. Nell’arco di poco tempo, ilha accolto ben sette pazienti con ustioni maggiori, localizzate principalmente in aree particolarmente delicate come la regione genitale, il torace, l’addome e gli arti inferiori. Tali lesioni hanno avuto conseguenze significative, richiedendo lunghi periodi di ricovero e, in alcuni casi, interventi di chirurgia plastica ricostruttiva con l’impiego di innesti cutanei.