Mister Movie | La Dolce Villa Data di Uscita | Scott Foley protagonista della nuova commedia romantica Netflix

Un ritorno atteso per Scott Foley

Netflix ha svelato le prime immagini ufficiali di La Dolce Villa, la sua nuova commedia romantica con Scott Foley, noto per il suo ruolo in Felicity. Questo progetto segna il ritorno di Foley in un ruolo cinematografico principale dopo diversi anni. Tra le sue apparizioni più recenti ricordiamo la commedia Naked del 2017 e la serie The Girls on the Bus.

Il film, diretto da Mark Waters e scritto da Elizabeth Hackett e Hilary Galanoy, arriverà in esclusiva su Netflix il 13 febbraio 2025, promettendo di portare il pubblico in un viaggio immerso nella magia e nella bellezza dell'Italia.

La trama di La Dolce Villa

La storia ruota attorno a Eric, un imprenditore di successo interpretato da Scott Foley, che si reca in Italia con l'obiettivo di fermare sua figlia, Olivia (Maia Reficco), dal restaurare una villa ormai in rovina.