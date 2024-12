Gamberorosso.it - Luci e ombre sulle dark kitchen. "C'è chi cerca solo soldi facili", Alida Gotta ex Masterchef racconta la sua visione

Leggi su Gamberorosso.it

Le, ovvero cucine professionali che preparano pietanze esclusivamente per la consegna a domicilio, senza avere uno spazio per il servizio ai tavoli, rappresentano ormai da qualche anno una delle novità più significative nel panorama della ristorazione. Il fenomeno, nato negli Stati Uniti, dove la frenesia della vita quotidiana e uno stile di vita improntato alla velocità, hanno reso il delivery un'abitudine consolidata, sta trovando in questi anni in Italia una sua peculiare declinazione.Il lato oscuro del cibo a domicilioTalvolta criticate, soprattutto per via delle polemiche nate riguardo alla qualità e alla sicurezza dei cibi, a una minore trasparenza sul processo di preparazione e allo sfruttamento dei rider, appoggiandosi soltanto alla piattaforme di delivery, nel nostro paese non sono tante e, al netto di quelle non lavorano bene, ci sono esempi di grande professionalità.