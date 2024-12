Thesocialpost.it - Caso droni misteriosi in Usa, per un sito italiano è tutto risolto (ma in America non lo sanno)

Leggi su Thesocialpost.it

Negli ultimi giorni, il clamore mediatico sui presunti avvistamenti dinei cieli del New Jersey ha generato un fenomeno globale: migliaia di video, commenti e analisi hanno invaso i social network, mentre esperti autoproclamati si sono affrettati a offrire spiegazioni tanto semplicistiche quanto discutibili. Ora, secondo Fanpage, la questione sembra chiusa: bastava “alzare gli occhi al cielo” per rendersi conto che non si trattava di nulla di irregolare, solo aerei,registrati e suggestioni collettive. Ma è davvero così?Le conclusioni troppo sbrigativeFanpage, citando il New York Times (che peraltro ha pubblicato e continua a pubblicare articoli sulla vicenda) e il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale John Kirby, ha sottolineato come su 5.000 segnalazioni, solo 100 siano state sottoposte a indagini approfondite.