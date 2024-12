Sport.quotidiano.net - Busa, da sorpresa a bella realtà. Record italiano e bronzo ai mondiali

L’esplosione di Michele, al debutto assoluto a un Mondiale, il consolidamento di Simone Cerasuolo, pur senza squilli, tra i grandi. La rassegna iridata sulla distanza breve che si è chiusa domenica a Budapest conferma ancora la presenza costante dei ragazzi dell’Imolanuoto in azzurro, tra giovani veterani e il nuovo che avanza, grazie anche al lavoro del tecnico Cesare Casella (al quale entrambi i notatori hanno rivolto ringraziamenti speciali). Parlando di nuovo che avanza il riferimento va naturalmente al 23enne Michele, che al suo primo Mondiale in corta (un anno fa ci fu l’esordio assoluto all’Europeo, sempre in vasca corta), è riuscito subito a dire la sua a livello internazionale nella farfalla. Dapprima firmando ildei 50 farfalla (22’’01) che gli è valso il quinto posto nella finale, seguito poi dal quarto tempo nella finale dei 100 (49’’11) che gli è valsa non a caso la chiamata a far parte della staffetta 4x100 mista che ha chiuso i