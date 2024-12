Lettera43.it - Manovra, dal 2025 potrà accedere alla Naspi anche chi si dimette volontariamente

Leggi su Lettera43.it

Dal 1° gennaio, lapotrebbe essere accessibilea chi si. Secondo quando apprende l’Ansa, l’ultimo emendamentolegge di Bilancio prevede che un lavoratore dimessosida un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti,richiedere l’indennità di disoccupazione in caso di licenziamento dal nuovo impiego purché abbia accumulato almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo lavoro. La norma attuale garantisce laesclusivamente in caso di disoccupazione involontaria, con almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti e previa dichiarazione di disponibilità al lavoro.I motivi delle nuove regoleL’obiettivo, secondo il governo, è contrastare abusi come il licenziamento indotto da assenze prolungatele e le rioccupazioni brevi per aggirare le regole e ottenere il sussidio.