La lettera di Bove | Grazie al mondo del calcio L' affetto ricevuto mi ha dato coraggio

Firenze, 16 dicembre 2024 - Dopo giorni di silenzio è tornato a parlare. Edoardosta pian piano riprendendo in mano le proprie abitudini anche se caratterialmente preferisce parlare davanti a un microfono piuttosto che affidare i propri pensieri ai social. Ma tant'è. In molti si aspettavano qualche sua parola, che puntualmente è arrivata. Una riflessione profonda dopo quanto successo al 17' del primo tempo di Fiorentina-Inter dello scorso primo dicembre. "Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto. Seppur la condivisione sui social non sia nella mia natura, vorrei esternare un pensiero che mi ha colpito nel profondo. Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che ilè molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera.