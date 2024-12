Lanazione.it - Bonus edilizi: si cambia. Restano gli sgravi prima casa. Giro di vite su tutti gli altri

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 15 dicembre 2024 – Con l’avvicinarsi del 2025, si registra una vera e propria corsa ai bonifici legata alla stretta sui, che subiranno significative riduzioni dal prossimo anno. Già altre volte, come nel 2021 per ilfacciate o nel 2022 per il Super, cambi normativi avevano spinto privati e condomini ad affrettare i pagamenti entro il 31 dicembre per beneficiare delle aliquote più favorevoli. Ancora la manovra è da approvare (dovrebbe arrivare in aula per la definitiva approvazione entro il 19 dicembre) e quindi potrebbe subire aggiustamenti in virtù degli emendamenti presentati, ma intanto la corsa al bonifico si sta ripetendo. I privati e i condomìni che intendono accedere alle attuali detrazioni devono effettuare i bonifici entro il termine dell’anno (fa fede la data di pagamento), poiché le modifiche previste potrebbero avere un impatto significativo su molte agevolazioni, con riduzioni delle percentuali di detrazione e dei tetti di spesa.