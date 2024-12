Agi.it - Draghi: "Nel declino non c'è nulla di confortevole. L'Europa lotti per restare com'è oggi"

AGI - "Sarebbe confortante credere che i problemi non siano così importanti come sembrano e che, in quanto continente ricco, l'possa entrare in una fase dicomodo e gestito. Ma in realtà non c'èdiin questa prospettiva. Se la Ue continua a registrare un tasso medio di crescita della produttività del lavoro dal 2015, data la nostra società in via di invecchiamento, tra 25 anni l'economia sarà delle stesse dimensioni di. Ciò significa un futuro di entrate fiscali stagnanti e surplus fiscali per impedire l'aumento dei rapporti di debito. Tuttavia, siamo di fronte a impegni di spesa che non si ridurranno in proporzione al PIL: le passività pensionistiche non finanziate nei paesi del l'UE vanno dal 150% al 500% del PIL, i 750-800 miliardi di euro all'anno che la Commissione e la BCE stimano saranno necessari per investire nel settore energetico, la difesa, la digitalizzazione, la ricerca e lo sviluppo, senza considerare obiettivi importanti come l'adattamento al clima e la protezione ambientale.