Ilrestodelcarlino.it - Ceesay, due assist al bacio: "La mia gara migliore"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Josephè stato decisivo nella sfida vinta contro il Cosenza. L’esterno svedese, di origini gambiane, ha fornito i duedecisivi nelladel Manuzzi per le due reti bianconere di Tavsan e Berti. Nella conferenza post-match, il 26enne non ha avuto dubbi: "E’ stata la mia miglior partita con il Cesena fino ad ora. Ho fornito duee sono molto contento per questo".era stato inserito da Mignani nella formazione titolare dopo avere vinto il ballottaggio con Emanuele Adamo e ha parlato così della competizione in squadra per un posto tra i primi undici: "Sapevo fin da quest’estate di entrare in una squadra forte e con grandi giocatori. Sta al mister fare le scelte, io penso solo a dare il massimo, sia in partita che in allenamento e a dare una mano a questa squadra". Unadi grandi giocate, belle e decisive, come il colpo di tacco a smarcare Tavsan dopo una devastante azione nel primo gol: "In quel momento ho pensato di sfruttare al massimo lo spazio che avevo davanti a me.