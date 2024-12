Secoloditalia.it - Alla faccia del becero gossip, ovazione per Sangiuliano ad Atreju accolto al grido di Gennaro Gennaro (video)

per l’ex ministrosul palco di. Perché al di là del, della intemerate social della Boccia, e delle incursioni ad hoc allestite ad arte per il piccolo schermo, la sala Marco Polo del villaggio capitolino disi è profusa in una standing ovation interamente dedicata all’ex ministro. La platea lo acclama a viva voce: «». E l’omaggio tributato all’uomo e a colui che era il titolare del dicastero della Cultura, oggi dimissionario e ospite del panel “Le prospettive dei rapporti transatlantici dopo la rielezione di Donald Trump”, fa rumore.per l’ex ministroadE magari, nelle more di polemiche e recriminazioni costruite ad arte, restituisce un pizzico di giustizia popolare e soddisfazione morale a un uomo, un marito, e a un rappresentante delle istituzioni costretto a una passo indietro da circostanze tuttora al vaglio di chi di dovere.