Volgare… Grande Fratello Shaila è sotto la telecamera e tutti vedono quello che fa

Alcontinua a essere una delle concorrenti più influenti di questa edizione. Fin dal sui ingresso nella casa, l’ex velina di Striscia la Notizia ha ricevuto critiche e elogi e anche nelle ultime settimane, soprattutto, dopo il suo fidanzamento con Lorenzo Spolverato, il pubblico ha seguito con interesse i suoi ‘movimenti’ nella casa. Ormai nemica giurata di Helena, in queste oree Lorenzo Spolverato hanno cercato di chiarire la loro posizione in un confronto con Bernardo Cherubini, ma le cose non sono andate come sperate.Il pubblico delosservatore del reality, ha notato quanto come i due si siano avvicinati al nuovo concorrente Bernando Cherubini per cercare di portarlo dalla loro parte e ovviamente anche questa loro mossa è diventato motivo di discussione sui social.