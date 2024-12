Ilveggente.it - Premier League, pronostici sedicesima giornata: partite sabato ore 16:00

, in campo Liverpool e Arsenal: i Reds ospitano il Fulham ad Anfield Road mentre per i Gunners c’è l’Everton. Dopo l’ultimo turno si è ridotto il divario tra la prima (Liverpool) e la seconda (Chelsea) in classifica inma solamente perché la partita dei Reds contro l’Everton è stata rinviata per maltempo. Rimane in ogni caso saldamente al comando la squadra guidata da Arne Slot, la cui unica sconfitta – che è pure l’unica stagionale – risale allo scorso settembre, quando a sorpresa si arrese al Nottingham Forest.ore 16:00 (Ansa) – Ilveggente.itSalah e compagni in settimana hanno invece ottenuto l’ennesima vittoria in Champions, rimanendo a punteggio pieno. Nella trasferta di Girona è bastato un rigore trasformato dall’attaccante egiziano (0-1) per portare a casa un altro successo.