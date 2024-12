Lettera43.it - Francia, lungo colloquio tra Macron e Bayrou: a breve la nomina del nuovo premier

Il leader centrista François, indicato con insistenza come possibiledella, ha lasciato l’Eliseo dopo quasi due ore dicon il presidente Emmanuel. Giunto alle 8.30 all’ingresso del palazzo presidenziale di Parigi, il capo del MoDem è uscito da una porta secondaria per poi allontanarsi a bordo di un’auto. I due si erano già sentiti la sera precedente al telefono. Rientrato da una missione in Polonia,si è impegnato are unprimo ministro nella mattinata di venerdì 13 dicembre. Secondo fonti vicine alle consultazioni, il passaggio di consegne a Matignon è imminente.Ne sachant toujours pas le nom du futurministre, les techniciens de Matignon s’interrogent sur la hauteur du 2e micro. A défaut, ils les ont mis au même niveau.