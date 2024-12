Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Carter e Hope al Comando della Forrester Creations!

: con l’inganno, Carter evogliono impadronirsi! Nuove tensioni.: Carter vuole assumere il controlloinsieme ad! Ennesimo scontro tra Brooke e Taylor! Ridge appoggia Steffy ed entra in contrasto con la moglie!Ci aspettano grandi capovolgimenti! Lesullerivelano che Carter studierà un piano per impadronirsi! L’occasione propizia si verificherà quando Ridge, in totale buona fede e riponendo grande fiducia in lui, gli chiederà di modificare dei documenti importantissimi!, venuta a conoscenza delle intenzioni del Walton, farà salti di gioia e lo spingerà ad agire il prima possibile! Nel frattempo, Brooke si recherà da Taylor per discutere dell’ingiusto licenziamento die sarà scontro! Tutto questo mentre Deacon, Eric e Zende chiederanno a Steffy di essere clemente e di rivedere non solo la sua drastica decisione di licenziare la giovane Logan ma anche di chiudere la linea HFTF! La soap americana va in onda, in Italia, su Canale 5 dalle 13:40 alle 14:10 dal Lunedì al Venerdì e il Sabato dalle 13:50 alle 14:15.