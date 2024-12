WWE | Venduto per 75 milioni di dollari lo storico quartier generale a Stamford

Zonawrestling.net - WWE: Venduto per 7,5 milioni di dollari lo storico quartier generale a Stamford

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE ha una ricca storia in molti settori, che non si limita alle sue Superstar. La sede originale è stata un’icona per diversi motivi e all’inizio di quest’anno è stata messa in vendita. CT Insider riporta che la compagnia ha trovato un compratore per il suo ex studio di produzione di Hamilton Avenue a. L’acquirente è la società di sviluppo V20 Group, con sede a Darien, la quale intende convertire la proprietà in un magazzino di alto livello per la distribuzione o per altri usi. V20 Group possiede diverse proprietà commerciali, industriali e residenziali nella bassa contea di Fairfield, tra cui un nuovo parco industriale sulla West Avenue a. Un nuovo capitoloIl prezzo di acquisto della proprietà, che comprende gli edifici della WWE e due lotti adiacenti, è quotato quasi 7,5di