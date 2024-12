Cinemaserietv.it - L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, una storia vera ha ispirato il film?

Ildei– The Icenon è basato su una, ma prende spunto da elementi reali che conferiscono autenticità al contesto in cui si svolge la vicenda. Sebbene l’ambientazione tragga ispirazione dalle strade dio realmente esistenti, come la celebre Tibbitt to Contwoyto Winternei Territori del Nord-Ovest del Canada, il racconto del crollo della miniera e le vicende narrate sono frutto di pura finzione. Anche il personaggio di Mike non si basa su una figura storica, ma incarna il coraggio e la resilienza tipici di chi affronta queste pericolose traversate.La trama segue Mike, interpretato da Liam Neeson, un camionista esperto che si unisce a una missione disperata per attraversare strade dio insidiose e consegnare attrezzature di salvataggio a una miniera crollata.