Romadailynews.it - Cina-Australia: avviati colloqui per revoca bando su importazioni aragoste

Pechino, 12 dic – (Xinhua) –si sono impegnate in comunicazioni tecniche per risolvere i problemi di quarantena relativi allene esportate in, ha dichiarato oggi il ministero del Commercio. Il portavoce del ministero, He Yadong, ha dichiarato in conferenza stampa di sperare che le due parti continuino a mantenere il rispetto reciproco, a perseguire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e a risolvere adeguatamente i rispettivi problemi economici e commerciali.(Xin) Agenzia Xinhua