Pomigliano d'Arco: il Prefetto invia la Commissione di accesso in Comune

, Napoli –d’aldiper la verifica degli atti amministrativi. Lo ha reso noto la stessa amministrazione comunale, in una nota nella quale si sottolinea che lata daldi Napoli, si è insediata questa mattina. “Poiché siamo tranquilli e certi dell’operato integerrimo di questa amministrazione comunale – ha commentato il sindaco di, Raffaele Russo – attendiamo i riscontri della stessad’con la massima serenità”. L’opposizione in Consiglio Comunale resta comunque cauta nelle dichiarazioni: “Aspettiamo gli esiti del lavoro dellad’con il nostro consueto senso istituzionale e ci mettiamo a disposizione della stessa per quanto di nostra conoscenza e competenza.