Tpi.it - Operazione 6/12 – Attacco al Presidente: tutto quello che c’è da sapere sul film

6/12 –al: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda6/12 –aldi genere azione, thriller del 2021, diretto da Aku Louhimies, con Jasper Pääkkönen e Nanna Blondell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlracconta come nel corso della celebrazione del Giorno dell’Indipendenza in Finlandia, il Palazzo Presidenziale subisca unterroristico, durante il quale una serie di personaggi illustri del paese viene presa in ostaggio. L’ufficiale dei servizi di sicurezza Max Tanner (Jasper Pääkkönen) viene scelto come negoziatore per la liberazione degli ostaggi. L’agente capisce sin da subito che l’obiettivo dell’di destabilizzare la sicurezza in Europa, ma deve cercare di scoprire chi si nasconde dietro questa offensiva.