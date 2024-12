Lanazione.it - Toscana-Calabria: omaggio a Saverio Strati

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 10 dicembre 2024 - Scandicci torna a celebrare lo scrittore calabro toscano, premio Campiello 1977 (Il selvaggio di Santa Venere), autore di innumerevoli pubblicazioni, tradotte in varie lingue, che vedono protagonisti emigrati, pastori, contadini, muratori, carbonai, e nelle quali affronta la questione meridionale. Per i suoi riconosciuti meriti artistici ha ottenuto i benefici della Legge Bacchelli nel 2009. Ha lasciato cinquemila pagine inedite tra diario e racconti. Ecco perché la Compagnia Krypton, venerdì 13 dicembre alle 16,30, nell’Auditorium Centro Rogers di Scandicci, presenta il convegno “Le parole, gli sguardi, i ricordi”, ideato da Giancarlo Cauteruccio in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita dell’autore. “L’evento letterario a Scandicci arriva a distanza di 15 anni dal primo studio de “Il ritorno del soldato” – spiegano gli organizzatori -, unica opera teatrale di, scritta insieme al drammaturgo Vincenzo Ziccarelli, e messa in scena nel 2009 al Teatro Studio da Giancarlo Cauteruccio, per festeggiare l’ottantacinquesimo anno dello scrittore, per l’occasione eccezionalmente presente in teatro.