Romero critica il consiglio del Tottenham per la mancanza di investimenti negli ultimi anni

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-10 16:29:56 Breaking news:Il difensore delCristianha apertamenteto la dirigenza del club per gliinsufficienti dopo la sconfitta per 4-3 contro il Chelsea.La sconfitta ha segnato un’altra battuta d’arresto in un periodo difficile per gli Spurs sotto Ange Postecoglou, che hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette partite in tutte le competizioni., parlando a Telemundo Deportes dopo la partita, ha espresso le sue preoccupazioni per il fatto che il club sia rimasto indietro rispetto ai rivali della Premier League a causa delladi impegno finanziario.Il nazionale argentino ha suggerito che altri top club investano continuamente per rimanere competitivi.Ha detto: “Il Manchester City gareggia ogni anno, vedi come il Liverpool rafforza la sua squadra, il Chelsea rafforza la sua squadra, non fa bene, si rafforza di nuovo e ora stanno vedendo i risultati.