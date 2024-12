Secoloditalia.it - Il presidente brasiliano Lula operato d’urgenza per emorragia cerebrale: era caduto in bagno

IlLuiz Inacioda Silva è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa presso l’ospedale Sírio-Libanes di San Paolo, per arrestare un’causata da una caduta in casa avvenuta lo scorso 19 ottobre.Secondo il primo bollettino medico, l’intervento è riuscito eè ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto riferito dagli assistenti,si è sentito male nel tardo pomeriggio di ieri, ed è andato in ospedale a causa del peggioramento del mal di testa. La risonanza magnetica ha evidenziato un’intracranica. Ildel Brasile è stato poi trasferito all’unità Sírio-Libanes di San Paolo, “dove è stato sottoposto ad una craniotomia per drenare un ematoma”.La craniotomia consiste nel rimuovere temporaneamente parte del cranio per decomprimere il cervello.