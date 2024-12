Oasport.it - Calcio femminile: sfida clou per la Roma. A Wolfsburg ci si gioca il passaggio del turno in Champions League

Leggi su Oasport.it

Il mantra è solo uno: vincere. Manca sempre meno allapiù importante della stagione, almeno fino a questo momento, per quanto riguarda lache, domani alle 18:15, farà visita alper l’ultimo impegno del girone A valido per la fase a gironi della2024-2025 di. Una partita caldissima, vista la posta in palio: entrambe le squadre si trovano appaiate a quota 6 punti, maturate grazie a due vittorie e a due sconfitte. Grazie al – preziosissimo – successo nelladi andata, le ragazze di Alessandro Spugna potranno raggiungere la terra teutonica facendo affidamento su due risultati, in quanto per accedere alsuccessivo potrebbe bastare oltre che alla vittoria anche il pareggio. Le avversarie invece non dovranno soltanto vincere, ma dovranno farlo con almeno due goal di scarto, sempre in virtù dello scontro diretto precedente, concluso per 1-0 in favore delle capitoline.