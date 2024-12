Zonawrestling.net - WWE NXT Deadline 2024 – Review

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Pqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo diche è tenuto nella nottata italiana dal Minneapolis Armory di Minneapolis, Minnesota. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito.IiFIVE WAY MATCHEthan Page vs Wes Lee vs Nathan Frazer vs Je’Von Evans vs Oba Femi in a Iron Survivor Challenge Match to Become the 1st Contender at the WWE NXT Championship (25:00)L’opener dell’evento, il match per decretare il nuovo #1 Contender per l’NXT Championship. A sfidarsi nell’Iron Survivor Challenge Match sono stati Ethan Page, Wes Lee, Nathan Frazer, Je’Von Evans e Oba Femi, quest’ultimo in sostituzione di Thorpe. Mi aspettavo tanto da questo incontro in particolare e non sono rimasto per niente deluso, anzi è stato senza dubbio uno dei migliori dell’evento.