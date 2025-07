Istruttori tecnici | sei posti Il concorso in Comune

Sei un esperto tecnico in cerca di nuove opportunità? Il Comune di Siena apre le porte a sei prestigiose assunzioni a tempo indeterminato nel ruolo di Istruttore tecnico. Con riserve prioritarie per militari volontari e operatori del servizio civile, questa è una chance imperdibile per valorizzare il tuo talento e contribuire alla comunità. Non lasciartela sfuggire: scopri come partecipare e realizza il tuo sogno di crescita professionale.

Il Comune di Siena ha indetto un concorso pubblico, per esami e titoli per l’assunzione a tempo indeterminato di sei unità di personale nel profilo di “ Istruttore tecnico ” area degli istruttori con riserva prioritaria di due posti, ai militari volontari delle forze armate e riserva di un posto a favore degli operatori volontari servizio civile universale e nazionale. La determina di indizione del concorso è pubblicata sull’Albo pretorio online del Comune di Siena, dove è possibile scaricare tutte le informazioni relative al bando. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere presentata, corredata della documentazione richiesta, a partire dal lunedì 14 luglio ed entro martedì 29 luglio esclusivamente in modalità online sul portale “inPA” all’indirizzo https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Istruttori tecnici: sei posti. Il concorso in Comune

