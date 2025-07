si muore di freddo. L’arte medica, la demografia e la scienza statistica ci rivelano un dato sorprendente: il freddo, spesso sottovalutato, si rivela un assassino più letale del caldo estremo. Mentre il riscaldamento globale preoccupa, i numeri ci ricordano che in Italia il gelo uccide quasi dieci volte più delle ondate di caldo. Se un italiano muore di caldo, dieci perdono la vita per il freddo. Se un italiano muore di caldo, dieci perdono la vita per il freddo. Più nel dettaglio,

L’arte medica, la demografia e la scienza statistica dicono in modo univoco che di freddo crepano molte più persone di quanto non ne muoiano dal caldo. Se la temperatura del mondo diventa meno fredda è un bel casino climatico, però muoiono meno esseri umani, molti meno. Non di più. In Italia il gelo uccide quasi dieci volte più del caldo estremo. Se un italiano muore di caldo, dieci crepano assiderati. Più nel dettaglio, in Italia il rischio di mortalità sta all’8,5 per cento per il gelo fottuto e lo 0,94 per il caldo che fa schiattare (Gasparrini et al., Mortality risk attributable to high and low ambient temperature: a multicountry observational study, 2015). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it