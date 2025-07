L’incertezza pesa come il piombo Benvenuto non molla | Ora si soffre Ma poi l’oro resiste sempre a tutto

L’incertezza nel settore orafo pesa come il piombo, ma Mauro Benvenuto, presidente di Cna e della Consulta orafa aretina, invita alla resilienza. Tra tensioni internazionali, prezzi dell’oro alle stelle e nuovi dazi, il comparto attraversa un periodo critico fatto di sofferenza e sfide. Tuttavia, come dice Benvenuto, "l’oro resiste sempre a tutto". Presidente, qual è lo scenario attuale per il distretto?

"L'incertezza, nel settore orafo, pesa come il piombo". Dice la frase e fa un sorriso amaro, Mauro Benvenuto, IL dirigente di Cna e presidente di turno della Consulta orafa aretina. Il comparto affronta un periodo critico segnato da tensioni internazionali, prezzi dell'oro alle stelle e nuovi dazi sull'export. "È un momento di sofferenza, ora bisogna solo saper resistere" spiega Benvenuto. Presidente, qual è lo scenario attuale per il distretto orafo? "L'instabilità globale genera meno acquisti. L'oro ne risente: calano gli ordini e aumenta la pressione su chi produce. A questo si aggiunge il problema del prezzo della materia prima, che sta raggiungendo livelli altissimi".

