Cantieri lettera al Comune A Careggi giorni di code per ’colpa’ di un trattore Viale Europa ora respira

Una situazione insostenibile che mette a dura prova la pazienza dei cittadini e degli operatori locali: traffico congestionato, code interminabili e disagi quotidiani sono ormai all’ordine del giorno. La causa? I cantieri di via Bolognese, che hanno trasformato vie strategiche in trappole di traffico. È ora di intervenire con decisione: il Comune deve ascoltare le nostre richieste e ripristinare la normalità. La soluzione è a portata di mano, basta agire subito.

Vita dura in via di Terzollina anche per chi da quelle parti lavora. La causa? Ancora una volta i cantieri di via Bolognese che hanno portato la piccola strada a senso unico in uscita di città. Dalla collina intasatissima da settimane arriva una storia quasi tragicomica: dodici chilometri e e un’ora di strada, più volte il giorno, per fare un tratto di qualche centinaio di metri. È il paradosso in cui si ritrova Giacomo Sampietro, proprietario di un appezzamento forestale, per portare la legna con il trattore. Uno di quegli ultimi scampoli di territorio non urbanizzati, un paesaggio che sopravvive grazie a chi questo bosco lo manutiene, in un circuito virtuoso di economia verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantieri, lettera al Comune. A Careggi giorni di code per ’colpa’ di un trattore. Viale Europa ora respira

In questa notizia si parla di: cantieri - trattore - lettera - comune

Cantieri, lettera al Comune. A Careggi giorni di code per ’colpa’ di un trattore. Viale Europa ora respira.

