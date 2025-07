Calcio giovanile sotto processo Assolti Vinazzani e Gobbo perché il fatto non sussiste

Una lunga inchiesta che aveva scosso il mondo del calcio giovanile si conclude con una notizia positiva: tutti assolti. Vinazzani e Gobbo, insieme ad altri ex dirigenti dello Spezia Calcio, sono stati prosciolti perché il fatto non sussiste. La verità prevale, cancellando sospetti e aprendo nuove speranze per il futuro del settore giovanile. La giustizia ha ristabilito la loro reputazione, dimostrando che le accuse erano infondate.

Tutti assolti. La lunga inchiesta che ha coinvolto alcuni ex dirigenti apicali dello Spezia Calcio, accusati di favoreggiamento dell’ immigrazione clandestina di giovani aspiranti calciatori nigeriani, si è conclusa ieri mattina in Tribunale a Spezia. Il collegio presieduto dal giudice Luisa Carta, giudici a latere Selene Ruberto e Stefania Letizia, ha assolto perchè il fatto non sussiste Luigi Micheli all’epoca amministratore delegato del club aquilotto, il carrarese Claudio Vinazzani, al tempo dei fatti responsabile del settore giovanile, Roberto Sannino tutore in Italia dei giovani calciatori arrivati dall’Academy Abuja di cui era allenatore Renzo Gobbo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio giovanile sotto processo. Assolti Vinazzani e Gobbo perchĂ© "il fatto non sussiste"

