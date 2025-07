Regole caddy e risciò avanti tutta Approvata la delibera salva Unesco Pronta una valanga di ricorsi al Tar

Una decisione che ha acceso i riflettori sulla mobilità sostenibile e sul rispetto del patrimonio culturale. Nonostante le proteste rumorose di chi utilizza golf car, risciò e caddy, la giunta ha deciso di andare avanti, approvando il regolamento che limita drasticamente l’accesso di questi mezzi nell’area Unesco. Una scelta che promette di rivoluzionare il modo in cui viviamo e tuteliamo il nostro patrimonio, ma che potrebbe anche scatenare una serie di ricorsi al TAR.

Nonostante la protesta scenografica e chiassosa che martedì ha paralizzato Piazza della Signoria con oltre 50 tra golf car, risciò e caddy schierati sotto Palazzo Vecchio, la giunta non ha fatto marcia indietro. Anzi, nella seduta di ieri mattina è arrivato l’ok definitivo al nuovo regolamento che mette al bando questi mezzi dall’area Unesco. La stretta, voluta dagli assessori Jacopo Vicini (Sviluppo economico) e Andrea Giorgio (Mobilità), è diventata realtà. Il testo approvato rappresenta una delle risposte più decise all’anarchia che, negli ultimi mesi, ha trasformato il centro storico in una giungla di veicoli elettrici turistici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regole caddy e risciò, avanti tutta. Approvata la delibera salva Unesco. Pronta una valanga di ricorsi al Tar

In questa notizia si parla di: caddy - risciò - unesco - regole

Firenze, viaggio in centro tra caddy e risciò: minitour, mance e velocità. Per un’ora? 40 euro - Scopri Firenze come mai prima d'ora! Con il nuovo minitour a bordo di golf car, immergiti nella bellezza della città mentre ti godi un'esperienza unica tra risciò e caddy.

Stop a caddy e risciò nell’area Unesco di Firenze. Una misura per un centro storico più ordinato, sicuro e vivibile. Con il nuovo regolamento che approveremo in giunta, e poi al vaglio del Consiglio Comunale, saremo la prima città in Italia a introdurre regole c Vai su Facebook

#focusFirenze. Caddy, risciò o altri mezzi atipici saranno vietati in area Unesco grazie al “regolamento per lo svolgimento dell’attività di trasporto turistico” che a breve sarà approvato in giunta, in seguito al vaglio del Consiglio Comunale prima di entrare in vig Vai su X