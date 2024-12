Ilnapolista.it - Il Psg fatica a trovare il nuovo Mbappé: gli attaccanti di oggi sono eterne promesse (Le Parisien)

Dopo il pareggio 0-0 contro l’Auxerre, ciancora troppi nodi da sciogliere sull’attacco del Psg. Gli “idoli” di ieri (, Ibrahimovic, Cavani, Icardi) nongli stessi di, con Gonçalo Ramos e Randal Kolo Muani incapaci di essere pericolosi contro una squadra modesta. A Luis Enrique servirebbe proprio un attaccante come Victor Osimhen.L’attacco sterile del Psg non è un buon segnale per la ChampionsLescrive:Ramos rimane l’eterna promessa nella galassia del calcio. In Portogallo, non è ancora il titolare dell’attacco, mentre il ct avrebbe tutte le ragioni per sbarazzarsi di Cristiano Ronaldo che non è più un protagonista in Europa. Autore di quattordici gol in tutte le competizioni la scorsa stagione, è stato schiacciato dalla pressione. Da parte sua, Kolo Muani gode di piena fiducia di Didier Deschamps e in un gioco di transizione più adatto alle sue qualità, dà soddisfazione alla Francia; male sue prestazioni con il Psgben lontane da quelle richieste ad esempio in Champions dadi livello come Lewandowski, Kane, Salah.