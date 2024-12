Iltempo.it - Corea del Sud, è ancora crisi fra proteste e impeachment bloccato

Roma, 7 dic. (askanews) - E'indel Sud, dove il presidente conservatore Yoon Suk-yeol, dopo aver proclamato la legge marziale sostenendo che fosse necessaria contro traditori e spie delladel Nord, con un sostanziale tentativo di golpe abortito dopo poche ore nella serata di martedì 3 dicembre, ieri sera in un discorso alla nazione non si è dimesso, pur offrendo le sue scuse: "La dichiarazione dello stato di emergenza è nata dall'urgenza che ho avvertito in qualità di presidente, che ha la responsabilità ultima degli affari dello Stato. Tuttavia, mi dispiace profondamente che questo processo abbia causato disagi alla popolazione. Mi scuso sinceramente con i cittadini che probabilmente sono stati allarmati e disturbati da questi eventi. Concittadini, ci sono voci che dicono che la legge marziale potrebbe essere dichiarata di nuovo, ma permettetemi di dirlo chiaramente: non ci sarà mai una seconda dichiarazione di legge marziale".