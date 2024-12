Panorama.it - Ciak in Viaggio - Il Gladiatore 2: viaggio tra le location epiche del sequel di Ridley Scott

Uscito nelle sale il 14 novembre scorso e dopo 25 anni dal kolossal che nel 2000 si rivelò campione di incassi e l'anno successivo vinse cinque premi Oscar (tra cui miglior attore protagonista per Russell Crowe), Il2 ha incassato finora 111,2 milioni di dollari negli Stati Uniti e 320 milioni di dollari in tutto il mondo. Il tutto a fronte di elevatissimi costi di produzione, poiché il film ha richiesto più di 250 milioni di dollari per la produzione e altri 100 milioni di dollari per il marketing globale. Cifre che però si sono rivelate una scommessa vincente visti gli incassi e la discussione intorno alche, a quanto pare, non porrà fine alla saga de Il. A confermarlo è stato proprio il registache durante una conferenza stampa ha detto che "dato il rendimento che stiamo osservando in queste settimane, ci sarà sicuramente un3".