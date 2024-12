Calciomercato.it - Bocciato il primo acquisto di Conte: il suo futuro a Napoli è segnato

Leggi su Calciomercato.it

Ildella nuova era Manna-non sta convincendo, lo dicono anche i numeri: ilha già deciso sul suoPrima ancora dell’annuncio di Antoniocome allenatore delper la nuova stagione, il club azzurro chiudeva la trattativa con il Real Madrid. Un colpo in prospettiva, per il. Ma Rafa Marin non ha ancora dimostrato il suo vero valore.Antonio, allenatore del(LaPresse) Calciomercato.itClasse 2002, cresciuto nel settore giovanile di una delle migliori società al mondo e mandato in prestito all’Alaves nella stagione 2023-24. Ilha colto al volo un’opportunità di mercato, chiudendo con il Real una trattativa faticosa e ingegnosa allo stesso tempo per circa 12 milioni. Infatti, Rafa Marin si è trasferito in Italia a titolo definitivo, ma la società madrilena ha il diritto di recompra sul suo cartellino, non esercitabile fino al 2026.