Anteprima24.it - Benevento, inaugurata la XVIII Mostra di Presepi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNel tardo pomeriggio di ieri, con il taglio del nastro ad opera dell’Assessora alla Cultura del Comune di, Antonella Tartaglia Polcini, e da Don Pompilio Cristino, Assistente spirituale deisti Beneventani, si è aperta ufficialmente ladi. Presente, con la propria figliola e l’immancabile “amico” a quattro zampe, il consigliere comunale Antonio Capuano.Oltre trenta lavori, più svariate minuterie, sono in bella vista nella nuova location di via Traiano; in un percorso tra foglie di platani, canestri impagliati e qualche chicca di arredi dei primi del ‘900, le postazioni ricoperte dal tradizionale drappo di raso, sormontate da, rapiscono lo sguardo e l’attenzione dei visitatori. Tantissime curiosità sono scaturite dalle domande degli illustri visitatori così come dai dirigenti del settore tecnico del Comune di, Antonio Iadicicco e Roberto La Peccerella, che non hanno fatto mancare il loro plauso al lavoro svolto in questi anni di crisi generale che ha colpito anche l’Associazione Amici del Presepe di, ormai da troppo tempo senza sede.