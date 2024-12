Oasport.it - Australian Open 2025, svelata la entry-list maschile: i partecipanti del tabellone principale, ci sono 9 italiani

Gli organizzatori deglihanno comunicato ladel primo Slam della stagione tennistica, che andrà in scena dal 12 al 26 gennaio sul cemento di Melbourne. Nelci saranno nove: Jannik Sinner (numero 1 al mondo), Lorenzo Musetti (numero 17 del ranking ATP), Flavio Cobolli (32), Matteo Berrettini (34) Matteo Arnaldi (37), Luciano Darderi (44), Lorenzo Sonego (53), Fabio Fognini (91) e Luca Nardi (92). Il taglio è stato fissato a 98 atleti, a cui si aggiungono sei ammessi per ranking protetto tra cui spicca l’o Nick Kyrgios.Jannik Sinner si presenterà per difendere il titolo conquistato lo scorso 28 gennaio e sarà il grande favorito della vigilia, ma il fuoriclasse altoatesino dovrà fare i conti con grandi avversari come Alexander Zverev (numero 3), lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.