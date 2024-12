Ilnapolista.it - Bove, Sportmediaset smentisce Repubblica: “Nessun decisione sul defibrillatore cardiaco sottopelle”

Leggi su Ilnapolista.it

quanto scritto questa mattina daa proposito degli ultimi sviluppi che riguardano Edoardo. Il calciatore della Fiorentina è ricoverato all’ospedale di Careggi dopo il malore accusato durante Fiorentina-Inter. Adesso sta bene, ma si teme abbia avuto un attaccoe da giorni si discute sepotrà tornare in campo o meno. Peril calciatore ha già dato il consenso per farsi impiantare il.Il futuro dinon è ancora deciso:sul“Il futuro di Edoardoè ancora tutto da scrivere. Dopo la grande paura il centrocampista resta ricoverato all’Ospedale Careggi: è sereno, al suo fianco c’è sempre la famiglia, e continua a guardare partite. In questi giorni quelle di Coppa Italia, con la Fiorentina finita ko ieri in casa con l’Empoli ai rigori.