Ilrestodelcarlino.it - Beve detersivo al bar e va in coma: “Siamo mortificati, sarà risarcita”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 5 dicembre 2024 – “Ha sbagliato. E a seguito di un errore si deve pagare. Un errore che, tra l’altro, poteva avere conseguenze anche peggiori. La mia assistita è distrutta per quello che è successo, veramente molto provata”. Sia lei, dipendente del bar, che il marito, titolare dell’esercizio, “sonoper l’accaduto. La signora, abbiamo dato lo scarico all’assicurazione. Per la quantificazione, si terrà conto naturalmente non solo dei danni fisici, ma anche del fatto che questo le ha impedito di lavorare e che ha quattro figli da mantenere”. Sono le parole dell’avvocato Fabio Chiarini, legale della barista (unica indagata, per lesioni gravissime) all’indomani della notizia, resa nota ieri dal Carlino, di quanto accaduto in un bar del quartiere Savena. L’episodio risale al 2 novembre, quando una donna di 48 anni, mamma di quattro figli, dopo aver consumato la colazione (una brioche accompagnata da un latte macchiato) al bar che era solita frequentare in quanto in servizio come colf nel palazzo di fronte, ha chiesto un bicchierino d’acqua: solo che al posto dell’acqua c’eraper lavastoviglie.